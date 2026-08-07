Edinilen bilgilere göre olay, Keles ilçesine bağlı Gelemiç Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen 30 yaşındaki Halil Aşık, evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kayıp Halil Aşık'ı bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin, Aşık'a ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, Halil Aşık'ı gören ya da bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.