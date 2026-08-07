Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde veteriner kliniği işleten veteriner hekim Mustafa Sayın, son günlerde kendisini arayan mağdur vatandaşların sayısındaki artış üzerine durumu araştırdı. Karabük üzerinden cins hayvanları ücretsiz sahiplendireceğini belirten ilanlar paylaşan ve "pet taksi" adı altında nakliye ücreti talep eden dolandırıcıların kendi fotoğraflarını kullandığını fark eden Sayın, mağdurların 3 bin TL ile 14 bin TL arasında dolandırıldığını öne sürdü. Aynı yöntemin farklı veteriner hekimlerin fotoğrafları kullanılarak da sürdürüldüğü iddia edildi.

"İnsanlar dolandırılıyor diye gerçekten üzülüyorum"

Şüpheliyi müşteri gibi arayan Mustafa Sayın, ilk olarak sahiplendirme şartlarını sordu. "Çok dolandırıcılık oluyor diye çekiniyoruz" diyen Sayın'a, şüpheli pişkin bir tavırla, "Maalesef o kadar çok var ki abi. Lanet olsun yemin ediyorum. Sadece insanların dolandırılması değil, bizim bu işle uğraşmamız da beni üzüyor." ifadelerini kullandı.

"Hiç olmazsa fotoğrafıma sahip çıkma"

Görüşmenin ilerleyen bölümünde WhatsApp profilindeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyen Mustafa Sayın'a şüpheli, "Fotoğraftaki siz değilsiniz, mümkün değil abi." yanıtını verdi. Bunun üzerine veteriner hekim, "Hocam, bari fotoğrafıma sahip çıkma. O kadarını yapma." diyerek tepki gösterdi. Şüpheli ise rahat tavrını sürdürerek, "Madem fotoğraf seninse neden benimle 10 dakikadır konuşuyorsun? Tamam, anladım. Değiştiririm." dedi.

"50 bin TL'ye kadar dolandırılan kişiler var"

Konuyla ilgili açıklama yapan veteriner hekim Mustafa Sayın, "Ben veteriner hekim Mustafa Sayın. Eskişehir'de bir veteriner kliniği işletiyorum. Yaklaşık iki haftadır sosyal medya hesaplarımda kullandığım fotoğraflar ve ismim izinsiz şekilde kullanılarak, ücretsiz hayvan sahiplendirme vaadiyle vatandaşlar dolandırılıyor. Bu konuda herkesi uyarmak istiyorum. Yaklaşık iki hafta önce bir hasta sahibimiz, köpek sahiplendirme ilanı gördüğünü söyledi. İlanı aradığında kendisine, 'Köpeği ücretsiz vereceğiz ancak klimalı araçla göndereceğiz. Bunun da bir nakliye ücreti var.' denilerek para istenmiş." ifadelerini kullandı.

"Ücretsiz sahiplendirme bahanesiyle kargo parası alıyorlar"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Sayın, "Dolandırıcılar farklı cins köpeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak bu yöntemi uyguluyor. Aileler parayı gönderdikten sonra köpeğin gelmediğini fark ediyor ve fotoğraflardan bizi bulup ulaşıyorlar. Sürekli mağdur vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Fotoğraflarımızın kullanılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ancak mağdur sayısı artınca kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğdu. Kargo veya nakliye ücreti adı altında para topluyorlar. İnsanlar bizi araştırınca sosyal medya hesaplarımızdaki fotoğraf ve videoları kesip kendi sahte hesaplarında kullanmış olduklarını görüyor. Benden önce de başka veterinerlerin fotoğraflarını kullanmışlar. Bu fotoğraflar bana ait ancak bizim böyle bir uygulamamız kesinlikle yok. Ücretsiz sahiplendirme ilanlarında hiçbir şekilde ön ödeme ya da kargo ücreti göndermeyin. Şu ana kadar kliniğimize ulaşan dört mağdur bulunuyor. Önce belirli bir ücret alıyorlar, ardından 'Ek masraf çıktı' diyerek 3 bin TL, 5 bin TL daha talep ediyorlar. Toplamda 50 bin TL dolandırılan da var, 12-14 bin TL kaybeden de." diye konuştu.