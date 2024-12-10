Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilirken, mecliste, 59 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi, hayvancılıkla uğraşanlara büyük destek sağlayacak iki önemli kararı oy birliğiyle kabul etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

2024 yılının son meclis toplantısında 40 asıl, 19 ek olmak üzere toplam 59 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri, hayvancılık sektörüne yönelik önemli iki desteği oy birliğiyle kabul etti. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TÜRKVET sisteminde kaydı bulunan ve su aboneliği olan hayvancılara su faturalarının yüzde 50’sinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar belediye bütçesinden karşılanması kararlaştırıldı. Bu destek, yıllık 3 bin ton su tüketim bedeline kadar geçerli olacak. Meclis üyeleri talebi, oy birliği ile kabul etti.

Tarım ve hayvancılığa bu zamana kadar 622 milyon TL destek verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bu konuda bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin destekleriyle 622 milyon liralık tarım ve hayvancılığa bir destek verilmiştir. Kayseri’miz, salt bir ticaret ve sanayi merkezi olmaktan öte tarım ve hayvancılıkta da kendisinden söz ettiriyor. İlk 20’nin içerisinde 8 ürünümüzün olduğunu bildiğimiz, bunların sonuçlarının alınmaya başlaması bizleri sevindiriyor, keyiflendiriyor” diye konuştu.

Diğer bir önemli gündem maddesi ise Kayseri’de hayvancılığı geliştirmek ve Develi ilçesinde hayvancılıkla uğraşanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla "Yeşil Enerji (Güneş Enerji Sistemi) ile Hayvan İçme Suyu Temini Projesi"nin hayata geçirilmesine yönelik oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Öksüt Madencilik arasında yapılacak protokolün imzalanması talebi de meclis üyelerince kabul edildi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a veya görevlendireceği kişiye protokolü imzalama yetkisi verildi.