Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte II. Kayseri Mimarlık Festivali’nin açılış törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Kentler Birliği’nin en büyük ödülü olan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne layık görüldüklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Metin Sözen Hocamın adını taşıyan büyük ödülü bu sene Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin almış olması da Kayserimiz ve Kayserililer için onur belgesidir” dedi.TMOOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-7 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan II. Kayseri Mimarlık Festivali’nin Açılış Töreni, Mimar Sinan Parkı içerisinde bulunan Gevher Nesibe Dârüşşifâsı'nda gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kadim medeniyetler şehri Kayseri’de böyle bir eserin içerisinde festival tadında yapılan bu çalışmadan dolayı odamızın emeklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“MİMAR SİNAN, GURURUMUZ, ONURUMUZ”

Kayseri’nin, Mimar Sinan’ın şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Mimar Sinan, gururumuz, onurumuz, bir asırlık ömrüne 375 eseri sığdırmış olan Ağırnaslı hemşehrimizdir. Bu anlayış içerisinde planlı bir şehirdesiniz. Belediyecilik bağlamında kendisinden olumlu söz ettiren şehirdesiniz. 4 üniversitesi olan, 5’inci olarak Sağlık Bilimleri alanında Tıp Fakültesi olan şehirdesiniz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, gençleri desteklediklerinin altını çizerek, “Gençlerimizi yüreklendiriyor, üzerimize düşeni yapma yönünde irade gösteriyor, gençlerimizi destekliyoruz. Ayrıca, 6 Şubat depremleri sonrasında yeni bir hayat, yeni bir anlayış içerisinde yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni yapma mantığı içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİMAR SİNAN KENT MÜZESİ’NİN YAPIMI HIZLA DEVAM EDİYOR”

Açılış için gün sayan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde Mimar Sinan Kent Müzesi’nin yapımının hızla devam ettiğini belirten Büyükkılıç, “Kayseri Mimarlar Odası ile birlikte yaptığımız yarışma sonucu çıkan ürünü hayata geçiriyoruz. Bunu da çok önemsediğimizi belirtiyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) düzenlediği ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Büyükşehir Belediyesi’nin tarihe sahip çıkan 2 proje ve 8 farklı uygulaması ile Tarihi Kentler Birliği’nin en büyük ödülü olan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne layık görüldüklerini hatırlatarak, şunları söyledi: "Metin Sözen hocama sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler dilerken, onun adını taşıyan büyük ödülü bu sene Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin almış olması da Kayserimiz ve Kayserililer için onur belgesi olsa gerek diye, bizi tercih ve takdir eden, yaptığımız çalışmaları takip eden jürimize teşekkür ediyor, şehrimize bu ödülümüz hayırlı, uğurlu olsun.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise programda olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Mimar Sinan’ın memleketinde, Mimar Sinan Parkı’nda böyle bir tarihi binanın içerisinde olması da açılışın ayrıca beni çok mutlu ettiğini belirtmek isterim. Özellikle mimarlıkla ilgili çalışmalarda şehrimizde ciddi bir önem verildiğini memnuniyetle görüyorum. O yüzden dolayı bu programda bütün ilçe belediye başkanlarımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükşehir’in bürokratları hazır bir şekilde burada sizlerle aynı heyecanı paylaşıyorlar. Biz yöneticilerde ciddi bir farkındalık oluşturduğunu söylemek isterim” diye konuştu.

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er de festivalin ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.