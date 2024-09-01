Şehrin kalabalığından uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere alternatif sunan Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ortaseki Ormanları’nın yüzlerce doğa ve sporseverin gözde mekânı haline geldiğini söyledi. Başkan Özdoğan, tüm vatandaşları bu eşsiz doğal güzelliği keşfetmeye davet etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan son yıllarda doğa ve sporseverin gözde mekânı olan Ortaseki Ormanları’na tüm vatandaşları davet etti. Şehrin kalabalığından uzaklaşmak için alternatif bir ortam olarak dile getirdiği Ortaseki Ormanları hakkında konuşan Başkan Özdoğan, "Burası, insanlarımızın şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe zaman geçirebilecekleri bir mekân. Her mevsim farklı renk ve güzelliğiyle kendini ortaya koyan Ortaseki Ormanları, Orman Bölge Müdürlüğü’nün eko turizm projesi kapsamında yapılan yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları, yürüyüş yolları sayesinde bölgeye turizm açısından da ayrı bir değer kazandırmaktadır. Son üç yıldır da gerçekten tüm Türkiye’nin Ortaseki deyince ‘evet, burası Hacılar’da evet burada bir doğa güzelliği var’ dediği yer daha fazla görülmeli” dedi.

Başkan Özdoğan, ayrıca bölgenin tanıtımına yönelik belediye olarak birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Bu bölgeye son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin geldiğini biliyoruz. Doğal güzellikler açısından oldukça zengin bir konuma sahip olan Ortasekimiz, özellikle fotoğraf çekimi, doğa yürüyüşü ve kamp kurmaya uygun bir alan. Bu eşsiz doğal güzelliğe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Ortaseki Ormanları’nın sorumluluğu, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Hacılar Belediyesi arasında imzalanan 'Erciyes Titrek Kavak Ekoturizm Projesi İş Birliği' protokolü kapsamında Hacılar Belediyesi’ne devredildi. Bu iş birliği ile Ortaseki Ormanları, yılın her mevsiminde doğa etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir destinasyon haline getirildi.