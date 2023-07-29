Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Haziran ayında Kayseri’nin 291 milyon 126 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Haziran ayında Kayseri’nin 291 milyon 126 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gülsoy, Kayseri’nin 2023 Ocak-Haziran dönemini ise 1 milyar 804 milyon dolar ihracat ile kapattığını belirtti.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Haziran ayı ihracatımız 291 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,48 azalış yaşanmıştır. 2023 Mayıs ayına kıyasla yüzde 11,22 oranında azalış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Haziran ayında 129 milyon 96 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17,11 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre azalış oranı ise yüzde 16,22.’dir. İhracatımızın ithalata oranla 2 katını aşmış olması, şehrimizin ihracatının karşılama oranına verdiği desteği göstermektedir.

2023 yılı Haziran döneminde ihracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Romanya, Avusturya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, İsrail, Polonya ve Fransa’dır. Kayseri’den Haziran ayında 152 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Elektrik Elektronik, Makine Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Halı gibi sektörlerde artış yaşanırken Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.