Kayseri Kocasinan Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak adına Bağdat Caddesi ile Çınarcık Caddesi kesişiminde rotary kavşak düzenlemesi çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kavşak çalışmasını yerinde inceleyen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kavşak çalışmasıyla şehrin trafik akışını hızlandıracaklarını ve daha konforlu ulaşım imkânı sunacaklarını söyledi.

Ziyagökalp bölgesinde bulunan ve vatandaş ile esnaflar tarafından yoğun olarak kullanılan bir yol olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve her alanda olduğu gibi ulaşımda da Kocasinan’a çağ atlatmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni kavşak ile model şehir Kayseri’ye yakışır, şehrimize alternatif ve daha konforlu bir ulaşım imkânı sunacağız” dedi.

Ulaşımı daha konforlu hale getirmek için dur durak bilmeden çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yol Medeniyettir’ anlayışı ile Kocasinan’ın dört bir yanında yenileme çalışmaları yürüterek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Bu doğrultuda bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri’nin trafiği rahatlatacak ve konforunu artıracak olan yeni kavşağı yerinde inceledik. Bağdat Caddesi ve Çınarcık Caddesi kesişimin de bulunan kanal üzerine rotary kavşak düzenlemesi yapıyoruz. Kanal üzerine yapacağımız rotaryın üst tarafı tamamlandı.

Yolun altyapısı ve diğer kurumların işleri tamamlamasıyla birlikte yeni haliyle bu yılsonu trafiğe açmış olacağız. Şehir içerisinde ciddi manada trafiği rahatlatıp, daha konforlu ulaşım sağlayacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleri, vatandaşlarımızın daha konforlu bir Kocasinan'da yaşamalarını sağlamak için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Özellikle kanal üzerine yapılan yeni kavşak, rahat bir nefes aldıracakken şimdiden bölgenin gelişimine de büyük katkı sağlayacak. Kocasinan’ın şehir estetiğine katkı sağlayan kavşak, aynı zamanda araç trafiğinin daha akıcı olmasına imkân sunacak. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Her şey Kayseri ve Kocasinan’da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu içindir” ifadelerine yer verdi.

Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını sözlerine ekledi.