Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde asfalt ve yol çalışması inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri ve Kocasinan’ın çehresini değiştiren çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin ‘Yol Medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüğünü ve 9 yıl içinde 2 bin 823 noktada çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Hava şartları elverdiği ölçüde ekiplerimiz, çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada Kocasinan Belediyemizin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde asfalt, yol ve kaldırım çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun başından beri takip ettiğimiz ve altyapısının tamamlandığımız tüm yerlerde asfaltlama çalışması yürütüyoruz. Özellikle altyapı çalışmaları zaman gerektiren işlerdir ama sezonun başından beri açmış olduğumuz yollarda neredeyse asfaltlamadığımız yer kalmadı. 9 yıl içinde ise Fen İşleri Müdürlüğü’müzün yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi olarak başlamış olduğu ve nihayetlendirdiği çalışmaların 2 bin 823’ncü noktasındayız. Hoca Ahmet Yesevi’nin özelinde yapmış olduğumuz yolların çevre düzenlemesi ve park yapımının mülkiyet sorunları çözüldü. Ağaçlandırma çalışmasıyla park yapımına başlamış olacağız. Kocasinan’ın her bir köşesinde güzelleştirme, yenileştirme çalışmalarımızla vatandaşlarımıza daha güzel hizmet sunuyoruz. İnsanımızın yüzünü gülümsetecek her bir çalışmamız aralıksız devam ediyor. Mahallelerimizi daha da güzelleştiren bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını ve hemşehrilerimizin sağlık, sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha modern ve daha yaşanılabilir şehir haline getirmeye gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.