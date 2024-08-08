Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Melikgazi Kaymakamlığı’na atanan Sedat Sırrı Arısoy’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

KAYSERİ (İGFA) - Yeni Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile uyum içerisinde Melikgazi’ye hizmet edeceklerini belirten Belediye Başkanı Doç Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

“Değerli Melikgazi Kaymakamımız Bülent Karacan Bey Beylikdüzü’ne atandı. Dört sene gibi uzun bir süre birlikte uyum içerisinde çalıştık. Şimdi sağ olsun yeni Kaymakamımız göreve başladı ve inşallah bundan sonra yine Bülent Bey ile olduğu gibi kendisiyle de her zaman uyum içerisinde çalışacağız.

Sayın Valimizin Başkanlığında, Melikgazi Kaymakamımız ve ilçe yönetimimiz ile birlikte inşallah 600 bin nüfuslu Melikgazi'mize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Değerli Kaymakamıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.”