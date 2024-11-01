Kayseri Melikgazi Belediyesi, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında kadın personellere yönelik meme kanseri farkındalık eğitimi düzenledi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan tarafından verilen eğitimde, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak hedeflendi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen seminere Melikgazi Belediyesi kadın personelleri katıldı. Meme kanserinin her 8 kadından 1’inde görüldüğü ifade edilerek erken teşhisin hayat kurtardığı belirtildi.

Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan, meme kanserinden korunma yolları, meme kanserinde risk faktörleri, koruyucu faktörler, belirti ve bulguları gibi birçok konu hakkında kadın personelleri bilgilendirdi.

Bütün kanser türlerinde olduğu gibi, çok yaygın görülen meme kanserinde de erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Tercan, yıllık kontrollerin önemine değinerek Kayseri’de bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Ketem) merkezleri hakkında bilgilendirme sağladı.