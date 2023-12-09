Kayseri Melikgazi'de sağlık alanında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi’nde hayata geçecek olan Hatice- Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde sona yaklaşıyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu sağlık merkezinin sona yaklaşan çalışmalarını yerinde inceleyerek, “Kayseri'mizde el ele birlik içinde güzel işler yapıyoruz. Melikgazi’mizde durmadan yorulmadan hizmet üretmeye devam ediyoruz. Sağlık merkezlerimiz ne kadar güzel ve nitelikli olursa o kadar güzel hizmet verirler. Sağlık olmazsa olmazımızdır. 5 yıldır ilçemizin sağlık hizmetine olan ihtiyacı gidermek için çalışıyoruz. İlçemize 5 yılda 15 aile sağlığı merkezi kazandırdık.

Melikgazi Belediyemiz ve hayırseverimiz ile Yeniköy Mahallemizde hayata geçireceğimiz Hatice- Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'mizin sona yaklaşan çalışmalarını yerinde inceledik, son durum hakkında bilgi aldık. Aile Sağlığı Merkezimizin büyük bir kısmı tamamlamış olup inşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. 4 hekim kapasiteli ve 2 eczaneli sağlık merkezimizin içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası, bebek izlem odası, seminer- eğitim odası ve laboratuvar yer alıyor. İnşallah geriye kalan çalışmaları da tamamlayıp sağlık merkezimizi kısa zamanda hizmete açacağız. Melikgazi'mize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsu