Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleşen 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, Aşkın Genç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, üniversite rektörleri, hâkim, savcı ve avukatlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Büyükkılıç, yeni adli yılın avukat, hâkim, savcı, yargı çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Yeni adli yıl açılışında yargı mensupları ile sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Adliyesi’nde gerçekleştirilen 2023-2024 Adli Yıl Açılış Programı’na katıldık. Ülkemizin her köşesinde adaleti tesis etmek için çalışan tüm yargı teşkilatının adli yılını kutluyorum” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN BAŞSAVCI VE BARO’YA ZİYARET

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, adli yıl açılışı dolayısıyla AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Kayseri Baro Başkanı Ali Köse’yi de ziyaret ederek, yeni adli yıldaki çalışmalarında kolaylıklar diledi.