Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Ahilik Haftası kutlamaları programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ahilik Haftası kutlamaları, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından modern müzecilik teknikleri ile restorasyonu gerçekleştirilen ödüllü proje Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nde gerçekleşti.

Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve oda başkanları başkanlığındaki Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri, yılın ahisi seçilen Hüsamettin Öktem ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Ahilik Haftası nedeniyle esnaf kardeşlerimizin bu haftasını tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu daha nice haftalara erişmelerini temenni ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın” dedi.

Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Büyükkılıç, “Dijital bir müze yapmak suretiyle Ahi Evran’ın şahsında Anadolu irfanını, kültürünü insanlara nasıl ulaştırırız anlayışı ile çalışmalar yaptık. Esnafımızın yanında yer alarak, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu buradan paylaşmak istiyorum. Yapılan bu çalışmalarda emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

“EN ÇOK İHTİYACIMIZIN OLDUĞU BU DÖNEMDE BU ÇALIŞMALARI ÖNEMSİYORUM”

Başkan Büyükkılıç, bu çalışmaları çok önemsediğini vurgulayarak, “Ahi ahlakı, Ahi felsefesi adı altında inancımızın, kültürümüzün, Anadolu irfanın gerçekten gereği olan ‘aldatan bizden değildir’ öğretisiyle hepimize ışık tutan peygamberimizin yolunda, en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde bu çalışmaları önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de Kayseri’nin Ahilik Teşkilatı’nın Türkiye’de en iyi yaşandığı yerlerin başında geldiğine dikkat çekerek, “Çok büyük bir medeniyet inşa etmiş bir milletin evlatlarıyız. Medeniyetimizin dünyaya armağan ettiği en büyük hediyelerden bir tanesi herhalde Ahilik Teşkilatı’dır. Ahilik Teşkilatı’nın Türkiye’de en iyi yaşandığı yer neresi diye sorarsak başlarında gelir Kayseri. Bunu ben bizzat yaşayarak asrın felaketinde gördüm. Kayserili esnaflar gerçekten yağmur oldu deprem bölgesine yağdı. Kahramanmaraş’taydım, esnaflarımız o kadar çok yardım yolladılar, kendileri koştular. Aynı zamanda buradaki esnaflarımız da Kahramanmaraş’tan buraya gelenleri çaylarla, kahvelerle daha yollarda karşıladılar. Herkes seferber oldu” şeklinde konuştu.

“KAYSERİLİLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin Kahramanmaraş’ta çarşılar kurduklarını hatırlatan ve deprem bölgesine verdikleri desteklerden dolayı Kayserililere teşekkür eden Çiçek, “O yüzdendir ki Kahramanmaraş’a gittiğinizde Kayseri deyince çok büyük bir sevgi görürsünüz. Büyükşehir’imiz Kayseri Çarşısı kurdu, Melikgazi’miz Melikgazi Çarşısı kurdu. Talas, Talas Çarşısı kurdu. Esnaf odalarımız birçoğunun tefrişatını yaptı. Kayseri Valisi olmak her zaman çok onur, gurur vericidir ama deprem bölgesinde gördüm ki Kayseri Valisi olmak aynı zamanda çok büyük bir güç. Kayseri’de yaşamak çok büyük bir güç. Esnafların komşularına nasıl seferber olduklarını tüm Türkiye gördü. Bundan dolayı odalarımıza, Büyükşehir’imize, belediyelerimize yani Kayserililere çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

“ESNAFLAR BİR MİLLETİN AYNASI”

Vali Çiçek, Kayseri’nin binlerce yıl daha hayırseverliği ile anılması temennisinde bulanarak, “Esnaflar bir milletin aynası. Bir şehre gittiğimizde esnaf size sıcak davranmışsa o şehirle ilgili farklı bir algı oluyor kafanızda. Aslında esnaflar şehri hem turizm noktasında hem diğer noktada esnaflar tanıtır. Esnaflar aynı zamanda güven, huzur demektir. Bu adetlerimizi kaybetmememiz lazım. İnşallah binlerce yıl daha Kayseri hep bu şekilde anılacak, hayırseverliği ile anılacak. Esnaflarının güzelliği ile anılacak” dedi.

Şehrin ekonomisine katkıda bulunan ve Kayseri’yi belirli bir noktaya taşıyan sanayicilere teşekkür eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da “Öncelikle Ahilik Hafta’mız memleketimiz, ülkemiz, şahsımız hayırlı olsun diyoruz. Elhamdülillah ciddi manada zengin bir şehiriz. Kayseri’nin en büyük zenginliği müteşebbis zenginliğidir. Kayseri ciddi manada ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şehir” diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise Ahilik felsefesinin çok önemli bir felsefe olduğunu, bu toprakların, bu coğrafyanın yüzyıllardır ozanlara büyük insanlara yuvalık yapan çok önemli topraklar olduğunu ifade etti.

Sözlerine, Ahilik Teşkilatı tarihi ve toplumdaki önemi konusunda bilgiler vererek başlayan Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır da Ahi Evran ile eşi Fatma Bacı’nın da teşkilat kurarak önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade etti. Odakır, Ahilik Haftası’nda Ahilik anlayışıyla çalışan esnaf ve sanatkârları sevgi ve saygıyla selamlayarak, bol kazançlar temennisinde bulundu. Yılın Ahisi, ustası, kalfası ve çırağı seçilen esnaf ve sanatkârları da tebrik eden Odakır, Ahilik Haftası’ndaki etkinliklerin hayırlı olmasını temenni etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A “MÜZE” TEŞEKKÜRÜ

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise böylesi anlamlı ve özel müzeyi kazandırdığı için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız seçilen değerli Ahi babalardandır. Memduh başkanım emirlerini verdiler, çok güzel oldu, burası ücretsiz” şeklinde konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da Ahilik Teşkilatı’nın sadece esnaf teşkilatı olmadığını, bu coğrafyanın İslamlaşması ve Türkleşmesi için çalışmış yüzlerce gönül ehli olduğunu anlattı.

Yılın Ahisi seçilen Yahyalılı traktör tamircisi Hüsamettin Öktem ise 1967’den beri birçok kalfa ve usta yetiştirdiğini söyleyerek, herkese teşekkür etti. Yılın Ahisi’ne plaket takdim eden Vali Gökmen Çiçek de Türkiye’de ilk olabilecek sanal âlemdeki ticari satışlarda ahlaklı, ürünleri zamanında gönderenler için de ahi seçilebileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Ahilik ödüllerinin takdimi ve şed kuşanma töreni gösterisi gerçekleştirildi.