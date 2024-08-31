30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümü, Kayseri’de törenlerle kutlandı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumunun ardından, Valilik makamında, Vali Gökmen Çiçek tebrikleri kabul etti. Valilik Makamında yapılan Tebrikat Töreninin ardından Cumhuriyet Meydanında kutlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Sayın Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Aşkın Genç, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri, milli bayramlarda gerçekten bambaşka bir atmosfere bürünür. Kayseri Türkiye’nin sigorta şehirlerinden birisi. O yüzdendir ki, Kurtuluş Savaşına yüzlerce öğrencisi gidip, mezun vermeyen birkaç okuldan birisi Kayseri Lisesi. Erciyes’in eteklerinde Milli bayramları kutlamak bize başka bir his veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha coşkulu bir şekilde yıllarca sürüp gidecek. Kayseri’den tüm Türkiye’ye bayramların bir başka olduğunu haykırmak istiyorum. Her bayramda birlik ve beraberliğimiz artarak devam edecektir.” dedi