Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan Büyük Şehir Sanat Galerisi, ev hanımı Fatma Şık’ın çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sanatseverlerin el emeği göz nuru eserlerinin sergilerle beğeniye sunulduğu Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde Fatma Şık Akrilik Resim Sergisi Açılış Töreni gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Kadim kent Kayseri’de kültür sanat alanında imza attığı projeler ve etkinliklerle sanatseverlere her zaman destek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kente kazandırdığı Büyük Şehir Sanat Galerisi, sanata ilgi duyan her vatandaşın hayallerini gerçeğe dönüştürmeye, onları teşvik etmeye ve sanatın gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde ev hanımı Fatma Şık’ın Kişisel Akrilik Resim Sergisi Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Fatma Şık ve ailesi ile sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, “Büyükşehir Belediyesi olarak yine çok güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tüm haziruna selamlarını iletmek istiyorum. Programları olduğundan dolayı katılamadı” dedi.

Sergide çok güzel eserlerin yer aldığını belirten Ayaydın, “Bir ev hanımımızın hayallerini süsleyen bir çalışmaydı. Buna ev sahipliği yaptığımız için son derece mutluyuz. İnşallah bu sergi sizlerin daha çok eser yapmasını, sizin gibi evlerinde bu eserleri yapıp bekleyen insanlara da iyi bir örnek olacaksınız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Daha sonra Şık ve ailesi ile birlikte açılış kurdelesini kesen Ayaydın, sergiyi ilgiyle gezerken, Şık eserler hakkında Ayaydın ve diğer ziyaretçilere bilgiler verdi.

“ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİM, BİR RESİM SERGİSİ AÇMAK, RESİM YAPMAKTI”

El emeği, göz nuru eserleri yapan 37 yaşındaki üç çocuk annesi ev hanımı Fatma Şık ise serginin çocukluk hayali olduğunu ifade ederek, “Benim çocukluktan beri hayalim, bir resim sergisi açmak, resim yapmaktı. Yıllar sonra neden olmasın dedim. Kendi evimde, oturduğum yerde böyle bir proje düşündüm. Belediyemiz de bana destek verdi, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şık, hayalini gerçeğe dönüştürdüğü sergiden tüm kadınlara mesaj vererek, “Bu vesileyle de mesaj vermek istiyorum, bütün kadınlar kendi içindeki güce inansınlar ve hiçbir zaman hayallerinin peşini bırakmasınlar. Aileler de çocuklarına istedikleri bölümde ilerlemeleri için mutlu olacağı mesleği yapmaları için izin vermelerini isterim” ifadelerinde bulundu.

Serginin ortaya çıkış sürecini anlatan Şık, “Evde akşam yemeği yedikten sonra, çocukları yatırdıktan sonra mutfağı toplayıp masaya oturup orada kendim resimlerimi yaptım, kısıtlı bir alanda, kısıtlı imkânlarla. Malzeme elimde olmadığı zaman bebeğin beşiğinin iç suntalarını kullanarak yaptım resimlerimi. Özel malzemeler var, onlar olmadığı zaman mısır nişastasıyla, tutkalla karıştırıp bu şekilde kendi malzemelerimi kendim yaptım” şeklinde konuştu.

“MEMDUH BAŞKANIMIN DESTEĞİYLE HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUM”

Şık, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Sosyal medyada bir büyüğüme ulaştım. Kendisi de beni buraya yönlendirdi. Buradan da bana ellerinden gelen desteği verdiler. Memduh Başkanımın desteğiyle de hayallerimi gerçekleştirmiş oldum. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fatma Şık’ın eşi Mehmet Şık ise eşine bu yolcuğunda destek olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Her şey kendi emeği, kendi hayallerini yerine getirdi. Biz bile şuan da çok heyecanlıyız. Gurur duyuyoruz. Böyle bir fırsat verildiği için bize çok teşekkür ederiz. Böyle bir yer yapıldığı için büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Eşimden gördüğüm kadarıyla kimse hayallerinden vazgeçmesin. Kalpten istedikten sonra oluyormuş, biz bunu gördük.”

Fatma Şık’ın oğlu Mustafa Şık da annesinin sergi açılışından dolayı gurur duyduğunu dile getirerek sunulan imkândan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.