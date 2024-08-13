Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hava kalitesinin iyileştirilmesi için hayata geçirilen çevreci kampanya ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ projesinin ikinci etabı için başvurular 12 Ağustos’ta başladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destek verdiği Kayseri İli Hava Kirliliği İyileştirme Projesi’nin 1’inci etabı pilot bölge olarak belirlenen Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde hayata geçirilen Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ projesinin 2’nci etap çalışmaları başladı.

Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla hava kalitesinin iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nce hayata geçirilen ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ projesi ile konutlarında katı yakıt kullanan vatandaşların daha çevreci bir yakıt olan doğalgaz kullanımı teşvik ediliyor.

Projenin birinci etabında pilot bölge olarak belirlenen mahallelerde ücretsiz kombi dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, hem kullanıcılardan hem de bölgede yaşayan vatandaşlardan hava kalitesinin iyileştiği yönünde olumlu geri bildirimler aldı.

2’nci Etap Çalışmaları Kocasinan’da Olacak

Projenin il genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleri ile 2’nci etap çalışmaları başlatıldı. 2’nci pilot bölge olarak seçilmiş olan Kocasinan İlçesi’ne bağlı Fevziçakmak, Mevlana, Mimarsinan, Yenişehir, Sümer, Yeni Mahalle ve Yeşil Mahalle hava kalitesinin iyileştirilmesi projesi kapsamına dâhil edildi.

Başvuruları 12 Ağustos 2024 tarihinde başlayan projeye müracaat etmek isteyen vatandaşlar, basvuru.kayseri.bel.tr üzerinden başvuru ekranına erişim sağlayabilecek. Başvuru şartlarına yine aynı adresten ulaşabilecek ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar detaylı bilgiye 0352 222 6973 numaralı telefondan, dâhili 1252’yi tuşlayarak ya da Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atik Daire Başkanlığı’na müracaat ederek erişebilecek.