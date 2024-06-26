Tekirdağ Ergene’de ışıklı kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Çorlu ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı üzeri Yeşiltepe-Sağlık Polis Merkezi mevkisinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden D.B. yönetimindeki 59 AJP 250 plakalı otomobil ile Işık Caddesi’nden Edirne Bulvarı’na geçiş yapan D.Y.’nin kullandığı 34 GFB 521 plakalı motosiklet çarpıştı.
Motosikletin ikiye bölündüğü kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü D.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha