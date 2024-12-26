Dünya, sabaha bir uçak kazası felaketiyle uyandı.

Saat 10.00 civarında ajanslara Kazakistan'dan gelen üzücü haber yayıldı.

Azerbaycan Havayolu'na (AZAL) ait bir yolcu uçağı, Bakü'den Grozni'ye doğru yola çıkarken, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında, yerel saatle 11.00 sularında düşerek kaza yaptı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk bilgilerine göre, uçakta Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya vatandaşları olan 5 mürettebat ve 62 yolcu bulunuyordu.

32 KİŞİ KURTULDU

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, uçaktaki 32 kişinin kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu, olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Öte yandan, kaza anına ait yeni görüntüler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

UÇAK İÇİNDE SON ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ

Son olarak uçakta bulunan talihsiz yolculardan birinin kazadan hemen önce çektiği görüntülere ulaşıldı.

Uçaktaki panik havasının kan dondurduğu görüntülerde, yolcuların kelime-i şehadet sesleri duyuluyor.

"HER ŞEY YAHŞİ OLACAK"

Görevlilerin yolcuları sakinleştirmek amacıyla sık sık anons yaptığı görüntülerde, kabin görevlisinin "Herkes kemerini bağlasın, her şey iyi olacak" şeklindeki sözleri de kaydediliyor.

Görüntülerde uçaktaki oksijen maskelerinin de açıldığı dikkat çekerken görüntüleri çeken yolcunun akıbeti bilinmiyor.