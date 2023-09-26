Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtcu, gıdada en çok hile yapılan ürünlerden birinin bal olduğunu belirtti. Bal alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Yoğurtcu, Türkiye'de Bir çok çeşit bal üretildiğini dile getiren Yoğurtcu "Bunların başlıcaları çiçek balı kestane balı ve çam balıdır. Ortalama olarak her yıl 110 bin ton civarı bal üretimimiz vardır. 30 ile 40 bin tonu çam balı. Dünyadaki çam balı üretiminin ise yüzde 92'si Türkiye'den ihraç edilmektedir. Halk arasında Balla ilgili bilinen bazı yanlışlar da vardır. Özellikle bal doğası gereği donar özellikle kış aylarında havaların soğuması ile tereyağı kıvamını alır ve beyazlaşır . Bu durum balın sahte olduğu anlamına gelmez. Balın türü ve yapısı donmaya yol açabilir.Bazı Ballar Donmaz Bunların başında Çam balı gelir. Özellikle de sıcaklık ve glikoz ile fruktoz dağılımı bu duruma etkendir. Donmuş bir balın halk arasında sahte olduğuna yönelik bir yanlış anlayış da vardır ancak itibar edilmemesi gerekir. Donmuş Bal 40 derecede ısıtılmış su içerisine ağzı kapalı kavanoz ile konulduğunda bal yeniden kıvamlı hale gelir, balı tekrar kullanabiliriz"



'EN ÇOK 2 YÖNTEMLE SAHTECİLİK YAPILIYOR'

Balda yapılan sahteciliği de dikkati Yoğurtcu, "en çok balda sahtecilik yapılıyor. En çok iki şekilde bu sahtecilik uygulanıyor. 1'inci yöntem şekerli su, şurup ile arının bal yapması sağlanıyor. Diğer yöntem ise yüksek fruktozlu mısır şurubuna aroma ilavesi ile yapılan bala benzetilen ürünlerdir.En tehlikeliside budur. Bu Tür yapılan üretimde arı kullanılmıyor labratuvar ortamında yapılıyor ." dedi.



'ÇOK UCUZSA ŞÜPHELENİN'

Sahte balı gözle ayırt etmenin mümkün olmadığını vurgulayan YOĞURTCU, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne yazık ki birçok üründe olduğu gibi balda da gözle sahteciliği ayırt edemiyoruz. Hileyi, karbon analizi dediğimiz bir metotta tespit ediyoruz. Sektörün handikaplarından biri bu analizi yapan laboratuvar sayısının azlığı. İnternet üzerinden çok ucuza satılan ballar var.Günümüzde Büyük marketler başta olmak üzere pazarlarda her yerde sahte bal satışı yapılmaktadır. Bu ürünler, denetimsiz bir şekilde satılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerini bu alanda da yoğunlaştırmasını acilen öneriyoruz. Çok sevdiğimiz ve çok satılan bir ürün. Ucuza satıldığında bir soru işareti oluşması gerekiyor. Bal alırken de her ürün gibi önce fiyatı kontrol edilmeli.Bugün günümüzde gerçek çiçek balının kilosu 300 ila 500 TL arasında satılmalı , Aşırı ucuz fiyata satılan ürünlerin tercih edilmemesi gerekiyor. Şekerin Kilosu 30 TL ,Reçelin kilosu 80 TL olan günümüzde marketlerde veya pazarlarda 80 TL ye 100 TL ye bal adı altında sahte ballar satılmaktadır. Bal; "Arıcıdan alınır ,Aracıdan alınmaz." Bal güvenilir olduğunu bildiğimiz yerlerden alınmalıdır."



'SAĞLIĞA ZARAR VERİYOR'

Taklit ve tağşiş balın birçok sağlık sorunlarına yol açtığını uzmanlar her gün televizyonlardan ve haber kaynaklarından dile getirmektedir, "Özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubuna aroma katılarak üretilen sahte ballar, Bakanlığın da belirttiği gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Sürekli tüketiminde en çok diyabet ve karaciğerde rahatsızlıklara yol açtığı bilinmektedir. Bu tür hileli ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerekir" diye konuştu.



