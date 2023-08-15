Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir sokak kedisi pembeye boyandığı görüldü. Sokak kedisini gören vatandaşlar ise cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası gündem olan kediye Barbie benzetmesi yapılarak alay konusu oldu. Böylesi bir vicdansızlığın çokça tepki aldığı olayda vatandaşlar adeta şaşkına döndü.

İstanbul Esenyurt’ta Atatürk Mahallesinde görülen sokak kedisini kimliği belirsiz şahıslar sprey boya ile pembeye boyadı. Yaşanan olay sonrası sokakta gezen kedi vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken cep telefonları ile kayda alındı.