Kafkasspor başkanlığına Sedat Yavuz’un seçilmesinin ardından ligin 2. yarısında oynanan son 5 lig maçında 4 galibiyet alarak büyük bir çıkışa geçen Yeşil Siyahlılar 5. galibiyet peşinde.

Ligde şu ana kadar oynanan 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan ekip, bu maçlarda 19 gol yemesine karşın kalesinde ise 27 gol görmüştü. Ligin ilk yarısında oynanan 15 lig maçında sadece 11 puan toplayan ekip, son 5 maçta ise 12 puan toplamayı başarmıştı. Morallerin yüksek olduğu ekip, Kelkit Hürriyet deplasmanından da puan ve puanlar almaya çalışacak.

Grupta topladığı 23 puanla averajla Kelkit Hürriyetspor’un ardından 11. sırada yer olan Kafkas Kartalları, maçı kazanması durumunda büyük bir nefes alacak.

KELKİT HÜRRİYET NASIL BİR EKİP

Gümüşhane temsilcisi Kelkit Hürriyetspor ligde şu ana kadar oynanan 20 haftada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla 10. sırada yer alıyor.

20 maçta rakip filelere 19 gol atmayı başaran ekip, kalesinde ise 20 gol gördü. Bu sezon ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Karadeniz ekibi, ligin 2. yarısına ise kötü başladı. 7 haftadır maç kazanamayan Kelkit Hürriyetspor, son oynanan ve 2-1 önde götürdüğü Nevşehir Belediyespor maçında 90+8’inci dakikada yediği golle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

KELKİT HÜRRİYET-KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig 2. Grup 21. Hafta mücadelesinde Kelkit Hürriyetspor-Kafkasspor arasında ki karşılaşma 2 Mart Pazar günü saat 14.00’de Kelkit İlçe stadında oynanacak.