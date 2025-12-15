Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, dünya çapında karatecileri bir araya getiren Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası’nda 5 altın, 3 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplamda 20 madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

Karate dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası, İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 30 ülkeden 1.500 sporcunun katıldığı turnuva, yerli ve yabancı sporcuların heyecan dolu mücadelelerine sahne oldu. Organizasyonda çocuklar, ümit, genç, 21 yaş altı, büyükler ve veteranlar kategorilerinde bireysel ve takım müsabakaları yapıldı.

Turnuvada mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Üstün bir performans sergileyen Gaziosmanpaşalı sporcular, turnuvada toplam 20 madalya elde ederek, önemli bir başarıya imza attı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de bu önemli başarı için sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcularının elde ettiği dereceler şu şekilde:

6-7 Yaş Erkek Kata: Kaan Ayaz Taç - 1’inci

10-11 Yaş Kadın Kata: İrem Sadi - 3’üncü

10-11 Yaş Kadın Kata: Zehra Dönüşler - 3’üncü

12-13 Yaş Kadın Kata: İrem Subaşı - 3’üncü

12-13 Yaş Erkek Kata: Furkan Yuşa Duyuş - 3’üncü

12-13 Yaş Erkek Kumite (40 kg): Emir Şahin Albayrak - 3’üncü

U21 Kadın Kata: Sudenaz Kaya - 1’inci

U21 Kadın Kata: Berra Deniz - 2’nci

U21 Erkek Kumite (+84 kg): Yakup Yılmaz - 3’üncü

Genç Kadın Kata: İkbal Meryem Ayvallı - 3’üncü

Genç Kadın Kata: Nilsu Topyıldız - 3’üncü

Ümit Kadın Kumite (+61 kg): Ceylin Ecrin Semiz - 3’üncü

Ümit Kadın Kumite (54 kg): Zeynep İlhan - 3’üncü

Genç Erkek Kumite (61 kg): Ömür Yasin Dal - 3’üncü

Büyük Kadın Kata: Şule Azra Akbulut - 2’nci

Büyük Erkek Kata: Arda Duman - 3’üncü

10-11 Yaş Kadın Takım Kata: Ayşen Büşra Akbulut, Zehra Dönüşler, İrem Sadi, Melisa Aksu - 1’inci

12-13 Yaş Erkek Takım Kata: Zinar Devran Avınçsal, Ata Bıyıklı, Enver Alp Eren, Aslan Balcı - 2’nci

Ümit Erkek Takım Kata: Muhammed Nezih Demirtaş, Abdullah Akdemir, Celal Çeltik, Furkan Yuşa Duyuş - 1’inci

Büyük Erkek Takım Kata: Ahmet Hakan Bolat, Sabri Doğan Başer, Arda Duman - 1’inci