Mercedes-Benz'in üstüne titrediği E-Serisi, geleneksel tasarım ve modern teknolojiyi bir araya getirerek 2023 yılında yenilenen nesliyle karşımıza çıktı. Yenilenen model aile, her açıdan gelişerek daha modern bir görünüme kavuştu ve Mercedes'in öncü tasarım anlayışını bir kez daha sergiliyor.

Dışarıdan bakıldığında, E-Serisi'nin geleneksel yönleri hala dikkat çekiyor ancak modern donanımlar ve teknolojilerle 2023 yılına uygun hale getirilmiş durumda. Mercedes'in dikkat çeken özelliklerinden biri, "rutinler" adını verdiği kişiselleştirme seçenekleri sunmasıdır. Bu özellik sayesinde araç sahipleri, koltuk ısıtmasından ambiyans ışıklarına kadar birçok detayı istedikleri gibi ayarlayabiliyorlar. Örneğin, araç içi sıcaklık belli bir oranda düştüğünde, koltuk ısıtıcıları otomatik olarak devreye girebiliyor ve ambiyans ışıkları da renk değiştirebiliyor.

E-Serisi'nin iç mekanında bulunan kamera ise sürücülere özçekim ve video çekme imkanı sağlıyor. Hatta bu videoları anında sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşabilmek mümkün olacak.

Mercedes, Türkiye pazarı için özel olarak üretilen E 180 modeliyle de öne çıkıyor. E 180, Türkiye'de satışa sunulan tek ülke olacak ve özel motor seçenekleriyle dikkat çekecek. Ayrıca opsiyon olarak gizli kapı kolları ve arka cephesinde Mercedes-Benz yıldız motifli stop grubu gibi ilginç detaylar da sunulacak.

İç mekanda yer alan ön yolcu ekranı, isteğe bağlı olarak sunuluyor ve EQS ve EQE modellerinde de yer alıyor. E-Serisi, sürücü ve yolcular için daha ferah bir iç mekana sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Sürücü, bir önceki modele göre 5 mm daha fazla baş mesafesine sahipken, arka koltuk yolcuları için de diz mesafesinde 10 mm ve bacak mesafesinde 17 mm artış sağlanmıştır.

Motor seçenekleri arasında dördüncü nesil Plug-In Hibrit sistemlere sahip modeller de bulunuyor. E-Serisi'nde içten yanmalı motorlar sıralı dört silindirli veya altı silindirli şekilde sunulmaktadır ve bu motorlar turbo besleme ve entegre marş jeneratörü (ISG) ile desteklenmektedir.

E180 modeli, 167 beygir gücünde içten yanmalı benzinli motor ve 22 beygir gücünde elektrik motoruyla sunulacak. Bu özel kombinasyon dünya genelinde sadece Türkiye'de satışa sunulacak.

E-Serisi'nin çok yönlü tasarımı, kendi kendine sollama yapabilme yeteneğiyle de öne çıkıyor. Yani otomobil, güvenli ve akıllı sürüş teknolojileri sayesinde otomatik sollama yapabiliyor.

Sonuç olarak, Mercedes-Benz E-Serisi'nin 2023 modeli, geleneksel tasarım ve modern teknolojiyi bir araya getiren bir otomobil olarak dikkat çekiyor. Yenilenen iç ve dış tasarımı, kişiselleştirme seçenekleri ve Türkiye için özel üretilen motor seçeneğiyle kullanıcıların ilgisini çekecek bir seçenek olarak piyasaya sunuluyor.