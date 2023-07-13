Bursaspor’da kısa süre forma giymesine rağmen taraftarın hafızasına kazınan Kenny Miller, Türkiye’de teknik adamlık yapmak istiyor.

2010-2011 sezonunda Bursaspor forması giyen Kenny Miller, Türkiye’de antrenörlük yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı takımın 2010’da yaşadığı Süper Lig şampiyonluğu sonrasında gelen ve çıktığı 15 maçta 5 gol atarak kısa zamanda iz bırakan İskoç golcünün yeni bir kariye adım atmak istediği belirtildi. UEFA Pro Lisans’a sahip olan 44 yaşındaki futbol adamı, Bursa’daki günleri unutamadığını ve Türkiye’de teknik direktörülük yapabileceğini dile getirdi.