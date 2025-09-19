İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli’nin yönettiği genel kurul oturumda Hikmet Şahin Kültür Parkının tam 5 kat büyüklüğünde Şipali Doğal Yaşam ve Rekreasyon projesi de tanıtıldı.

İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları tarafından taslak haline getirilen öneri projeleri seçimsiz genel kurulda açıklandı.

İnegöl’ü heyecanlandıran ve ön plana çıkan projeler arasında Şipalı Park Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Şipalı Doğa ve Rekreasyon(Şehir Parkı) Projesi’ ön plana çıktı. İnegöl’e devasa bir Şehir Parkı kazandırılması hedeflenen proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek üzere Belediye Meclisine gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İşte projenin detayları…

Kent Müzesinde gerçekleştirilen toplantı da katılımcılara Şipalı Çamlığı Park Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Şipalı Doğa ve Rekreasyon Projesi’nin tanıtımını Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Erdal Bayraktar yaptı.

İnegöl’ün artık kabuğuna sığmayan, on’larca şehirden büyük bir yerleşim merkezi olduğunu söyleyen Bayraktar, il olmaya yakışan bir yerleşim bölgesine de güzel bir şehir parkının yakışacağını belirtti.

‘ŞEHİR PARKI’

‘Şipalı Doğa ve Rekreasyon Projesi’ne neden ‘Şehir Parkı’ dediklerini açıklayan Bayraktar, “Bundan tam 25 yıl önce ilçe merkez nüfusu 106 bin kırsal mahalle nüfusu ise 80 bin 600 olan ilçemizde dönemin İnegöl belediye Başkanı Rahmet Hikmet Şahin döneminde şehir çöplüğünün üzerine devasa bir kültürpark kazandırıldı. O günlere şahit olan bir gazeteci olarak, yapılan eleştirileri dün gibi hatırlıyorum. Şehir merkezinde yaşayan 106 bin insan için bu kadar büyük parka gerek var mı? Belediyenin paraları neden bu kadar israf ediliyor? Diye eleştiriler yapılıyordu. Ve sonuç ortada” dedi.

İNEGÖL’DE PİKNİK YAPMAK ARTIK HAYAL OLMAYA BAŞLADI

25 yıldır İnegöl’ün yükünü omuzlayan Hikmet Şahin Kültürparkı’nın artık şehrin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiğini söyleyen Bayraktar, “O günlerde açılan kültürparkımızda aileler piknik yapıyor, yaktıkları mangallarla aile bağlarını güçlendiriyorlardı. Zamanla parkı çevreleyen bölgenin konutlarla dolması üzerine alınan doğru bir kararla parkta mangal yakılması yasaklandı. Nüfusumuz bugün 300 binin üzerinde, bu şehrin yükünü halen kültürparkımız çekmeye devam ediyor. Ama o günden bugüne çok şey değişti. Nüfus arttı, parktaki birçok aktivite kaldırıldı ya da o günün koşulları gereği yasaklandı. Ülkemizde yaşanan orman yangınları sonrası, piknik yapmak bile artık hayal ol

“ŞEHRİN PARKLARI EKMEK SU KADAR ÖNEMLİDİR”

İnegöllülerin artık yeni bir parka ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Erdal Bayraktar, “Şipali’de yer alan bu alan, 300 dönüm arazide kurulan Hikmet Şahin Kültür Parkından 5 kat daha büyük, 1400 dönümlük bu arazi de doğal ormanlık alanlar ve gölet bulunuyor. Bir insanın yaşaması için ekmek, su ve hava ne kadar gerekliyse, şehirlerinde yaşaması için tarihi dokularının yaşatılmasına ve parklara ihtiyacı var. Bizim için ekmek neyse, şehrin ihtiyacı olan ekmek ve su da parklardır. Bu nedenle biz İl olma özlemi çeken ilçemizde, 25 yıl sonra çocuklarımıza ve torunlarımıza miras bırakacağımız ve her şeyden önemlisi bu şehre hayat vereceğimiz bir projeyi hayata geçirmekle mükellefiz. İşte şehir parkını bundan dolayı önemsiyoruz” diye konuştu.

1400 DÖNÜMLÜK ALAN

Projenin detaylarından bahseden Bayraktar, “Sizlerden 1400 dönümlük bir yer hayal etmenizi istiyorum. Bu yer 100 bin nüfusu içinde barındıran Alanyurt’a sadece 1 km ve İnegöl şehir merkezine ise 2 km uzaklıkta. İçerisinde oluşmuş doğal orman ve gölet bulunuyor. Bu alanın neredeyse tamamı devlet arazisi. Yani kamulaştırma gerekmeyen bir bölge. Oluşturacağımız şehir parkında aynı anda bin aile mangalarını yakıp içerisinde piknik yapabilecek. Diğer yandan çocuklarımız için lunapark, extrem park, Aqua yüzme havuzları, kütüphaneler, kreş, gençlik merkezi, kaykay parkları, basketbol, voleybol, hentbol ve futbol sahalarında vakitlerini geçirebilecek. Karavan park ile açık ve kapalı gösteri merkezlerinde 12 ay boyunca aktiviteler yapılabilecek. Yürüyüş yolları, atv parkuru, bisiklet yolları olacak. Yapılacak seyir seyir terası, festival alanları ve ile 7’den 70’e herkese hitap edecek. Köylü pazarı, hanımeli çarşısı, kafe ve restoranlarıyla canlı bir şehir parkımız olacak. Artık her gün yüzlerce , binlerce aile çocuklarıyla gün boyu vakit geçirmek için yakın şehirlere gitmeye gerek duymayacak” diye konuştu.

Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisinin İnegöl Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.