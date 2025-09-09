Çanakkale Süper Amatör Ligi'nde elde ettiği başarıların ardından Kepez Hamidiyespor ile anlaşan Kemalettin Dirik, fikir ayrılıkları nedeniyle kısa süre içerisinde yolları ayrıldı. Kepez yeni teknik direktör arayışına girdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz sezonlarda Çanakkale Süper Amatör Ligi'nde Gelibolu Aydoğanspor ile elde ettiği başarılar ve takımına oynattığı güzel futbol ile taraflı tarafsız spor kamuoyunun beğenisini kazanan Kemalettin Dirik, geçtiğimiz aylarda yeni sezon için Kepez Hamidiyespor ile anlaşmaya varmıştı. Ancak süreç beklendiği gibi ilerlemedi.

İki taraf arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Dirik ile Kepez Hamidiyespor’un yolları ayrıldı.

Tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde hangi kulüple yoluna devam edeceği merak edilirken, Kepez Hamidiyespor yönetimi de yeni bir teknik direktör arayışına girdi.