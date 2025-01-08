Kentlerde sorunların çözülmesi noktasında Kent Konseylerinin varlığına dikkati çeken Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, yeni dönemde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak güç birliği oluşturacaklarının mesajını verdi.

6 aylık faaliyetlerinde ilçenin sesi olmaya çalıştıklarını belirterek, faaliyetlerini detaylı şekilde açıklayan Başkan Dr. Özdağlı, yeni döneme ilişkin de hedeflerini paylaştı.

İşbirlikleri sayesinde kent demokrasisinin yeniden yapılandırılması ve toplumun her kesiminin sürece daha fazla katılabilmesi adına önemli bir fırsat sunacağını belirten Dr. Özdağlı, "Bizler, kentlerdeki sorunların çözülmesinin yalnızca yerel düzeyde değil, aynı zamanda ülke çapında demokratik bir değişim ve çoğulculuk anlayışının güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda, toplumsal direncin arttırılması, katılımcılığın yaygınlaştırılması ve kentlerde daha eşit, adil ve sürdürülebilir bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yönetim Kurulu adına, Keşan’da yaşayan tüm dostlarımıza seselenen Dr. Özdağlı, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır ve her daim, daha güzel bir kent için mücadeleye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Yeni yılın, sevgiyle, adaletle, güzelliklerle ve kent demokrasisiyle dolu geçmesini diliyor; hep birlikte, daha güçlü, daha huzurlu bir Keşan için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğimizi belirtiyoruz" dedi.