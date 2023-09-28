Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) ile Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında dün ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İş Gücü Piyasasını Destekleme Hibe Programı (NEET PRO)’ kapsamındaki Gençlerle Birlikte Güvenli Geleceğe Yürüyoruz Projesi için Mesleki Eğitim ve İş Birliği Protokolü imzalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz’ın imzaladığı protokol toplantısına, Keşan TSO Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç, Halkla İlişkiler Sorumlusu Nur Kalıntaş ve AB Proje Koordinatörü Pelin Konar da katılım sağladı.

ŞAPÇI: “AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİMİZ İLE BÖLGEMİZ EĞİTİMİNE BÜYÜK ÖLÇÜDE KATKI SAĞLIYORUZ”

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı şunları söyledi:

“Keşan TSO olarak bölgemizde en aktif Avrupa Birliği Projeleri üreten kurumlardan birisiyiz. Yönetim olarak eğitime daima önem veriyoruz, gençlerimizin güncel sektörleri tanımasını en güncel teknolojiler ile eğitim almasını sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği projelerimiz ile bölgemiz eğitimine büyük ölçüde katkı sağlıyoruz. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzalarını atmış olduğumuz Mesleki Eğitim ve İş Birliği Protokolümüz ile öncelikle Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlerimiz için oldukça katkı sağlayıcı olan AB Projemizin bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu proje ile gençlerimizin muhasebe eğitimi, web tasarım eğitimi ve CNC makine eğitimi almalarını sağlayarak, bu sektörlerde bulunan personel istihdam etmek isteyen işletmelerimize, eğitimlerimize katılan gençlerimiz ile katkı sağlayacağız. Bu eğitimleri alan gençlerimiz umuyorum ki artık iş arayan değil, aranan konumda olacaklardır. Keşan TSO yönetimi olarak AB projelerimiz ile bölgemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz protokolün odamıza, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bölgemiz eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”