Edirne İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Keşan ilçesinde yapılan titiz çalışmalar sonucu, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş. isimli şahıs yakalandı.

Keşan JASAT Dedektifleri tarafından yakalanan şahıs, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.