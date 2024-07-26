Edirne’nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli denetimde 20 sürücüye çeşitli maddelerde cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, Cumhuriyet Meydanı’nda dron desteği ile araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde; cep telefonu, emniyet kemeri ile yayalara geçitlerinde yayalara geçiş üstünlüğü tanımayan toplam 20 sürücüye ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.