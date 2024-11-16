Edirne’nin Keşan ilçesinde 9 adreste yapılan aramada kıyılmış tütün ile doldurulmuş 29 bin 60 makaron geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Keşan’da tütün mamüllerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, 7 kişiye ait 9 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 29 bin 60 adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 103 bin 950 adet boş makaron, 6 adet sigara sarma makinesi, 1 adet sigara paketleme makinesi, 40 kg kıyılmış tütün, 186 adet boş sigara kutusu, 1090 adet paketlemede kullanılan kilitli poşet, 28 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.