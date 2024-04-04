Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, çarşı merkezi istikametinden, Keşan Devlet Hastanesi istikametine giden M.E. (74) yönetimindeki 22 FS 704 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.Y. yönetimindeki 34 BME 434 plakalı motosiklet, Ferhat Ağa Köprüsü yakınında çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü E.Y. ile motosikletteki yolcu ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.E. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.