Edinilen bilgilere göre, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi yönünden mahalle meydanına doğru ilerleyen ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü T.U. (24), karşı yönden gelen S.K. (26) yönetimindeki 22 T 4023 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü T.U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.U. tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.