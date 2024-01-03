Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Tuzla Mahallesinde başlattığı çalışma çerçevesinde 850 metrelik yeni içme suyu hattının 450 metrelik kısmını tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyu sorunu yaşayan bölgelerde hayata geçirdiği yeni projeler ile Sakarya’nın tüm mahallelerini kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı Tuzla Mahallesinde başlattığı çalışmalarda 850 metrelik yeni içme suyu hattının 450 metrelik kısmını tamamlandı.