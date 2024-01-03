Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal güzelliklerinin tanıtımı için düzenlediği gezilere üniversiteli gençler şehri daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan turizm ve tanıtım gezileri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı marifetiyle düzenlenen gezilerle, gençler şehri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu çerçevede son olarak, Sakarya’da bir yurtta kalan üniversite öğrencileri belediye tarafından düzenlenen şehir tanıtım gezilerinin konuğu oldu. İl Ormanı Tabiat Parkı ile başlayan gezi, Acarlar Longozu, Melen Botanik Vadisi’nde son buldu.