Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek amacıyla uzun yıllardır pek çok uygulamayı hayata geçiren Kibar Holding, kurumlardaki ücret eşitsizliğini bağımsız şekilde değerlendiren İsviçreli EQUAL-SALARY Foundation’ın (Eşit Ücret Derneği) verdiği ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı (EQUAL-SALARY Certification) aldı.

Türkiye’nin önde gelen sanayi topluluklarından Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı amacıyla ilklerinden birine imza attı. Holdingin, kurumlardaki ücret eşitsizliğini bağımsız şekilde değerlendiren İsviçreli EQUAL-SALARY Foundation’ın (Eşit Ücret Derneği) gerekli kriterleri karşılayan şirketlere verdiği ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı (EQUAL-SALARY Certification) Türkiye’de alan ilk holding olduğu açıklandı.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı yaptığı açıklamada, ‘Eşit Ücret’ sertifikasının, Topluluk olarak uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği alanında attıkları adımların bir sonucu olduğunu söyledi. Kayabaşı, “Kibar Topluluğu’nda, tüm faaliyetlerimizin merkezine koyduğumuz sürdürülebilirlik anlayışımızın önemli bir ayağını da toplumsal cinsiyet eşitliği oluşturuyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Topluluğumuzun toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü uygulamalar sayesinde kadın çalışan sayımız her geçen yıl daha da artıyor. Kibar Topluluğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında kurduğumuz ’BİZ Eşitiz’ platformu aracılığıyla cinsiyet eşitliği için bugüne kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik” dedi.

Kayabaşı, ‘Eşit Ücret’ sertifikasıyla holdingde kadın ve erkek çalışanlara eşit iş karşılığında eşit ücret ödendiğini kanıtlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaştığının altını çizdi. Kayabaşı, “Kurulduğumuz günden bu yana bizi biz yapan temel değerlerin ışığında, mevcut adil ve fırsat eşitliğine dayanan kurum kültürümüzü daha da güçlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında kurulan EQUAL-SALARY Foundation misyonunu, şirketlerin kadın ve erkek çalışanlarına aynı rol için eşit ücret ödediklerini doğrulamalarına olanak tanıyan pratik ve bilimsel bir araç geliştirmek olarak özetliyor. Vakfın sertifikasyon süreci, işgücü piyasası konularında uzman Cenevre Üniversitesi ve dünyanın önde gelen denetim kuruluşlarıyla iş birliği içinde geliştirildi.