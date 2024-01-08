Bilecik Valisi Şefik Aygöl, diyaliz hastası Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekin ile bir araya geldi.

Vali Aygöl, diyaliz hastası olan ancak 30 Ağustos Zafer Bayramında düzenlenen programa katılmak için diyaliz merkezinden törene yetişen Kıbrıs gazisi Mustafa Ekin’i evinde ziyaret etti.

Kıbrıs gazisi Mustafa Ekin, Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl’ü evinde komşuları ile karşıladı. Vali Aygöl bu samimi anları sosyal medya hesabından paylaşarak, ‘’Kıbrıs gazimiz Mustafa amcanın hanesine misafir olduk. Gönül hanemizde iyilik çoğaltmaya devam ediyoruz. Bu sıcak misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.