Yıldırım Belediyesporlu sporcular İstanbul’da düzenlenen 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’ndan 2’si altın 9 madalya ile döndü.

8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası (International Turkish Open World Cup) İstanbul’da düzenlendi. Yıldırım Belediyespor’un 14 sporcu ile katılım sağladığı organizasyon Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler ve Veteranlar kategorilerinde düzenlendi. Serdar Şayık 60 kg’da, Enes Gezer 84 kg kicklight büyükler kategorilerinde şampiyon olurken, Zafer Şayık ve Yusuf Efe Işıklar gümüş madalya kazandılar. Yıldırımlı sporcular, organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı.