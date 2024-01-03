Erkek giyimin önde gelen moda perakende markalarından Kiğılı, Cezayir’in turistik şehri Oran’da ilk mağazasını açtı.

Erkek giyimin önde gelen moda perakende markalarından Kiğılı, yurt dışında büyüme hedefi doğrultusunda, Cezayir’in Oran şehrinde ilk mağazasını açtı. Ülkenin sahil şeridinde turistik bir şehir olan Oran’da mağazasını açan şirket, Cezayir pazarına giriş yaptı. Alışveriş merkezi Oran Grand Mall’da müşterilerini ağırlamaya başlayan 142 metrekarelik mağazada, Kiğılı’nın değişen ve gençleşen tasarım çizgisi ile ‘Hayatın içinde daha fazla Kiğılı’ mottosunu yansıtan koleksiyonlar yer alıyor. Takım elbiseden smokine, casual parçalardan ayakkabı ve aksesuarlara kadar geniş bir ürün gamının satışa sunulduğu mağazada, müşterilere Kiğılı’ya has konfor ve stil oluşturmaları için danışmanlık hizmeti de veriliyor.