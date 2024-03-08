Toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alarak ses getiren farkındalık projelerini hayata geçiren Kiğılı bu yıl ücret eşitsizliğini gündeme taşıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Eşitlik Cepte Başlar” projesiyle kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliğine özel üretim denim pantolon ceplerini büyüterek dikkat çekiyor.

Son yıllarda, özellikle ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği’ne odaklanan farkındalık projeleriyle adından söz ettiren Kiğılı, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ekonominin hayatın temelini oluşturduğu bilinciyle cinsiyete bağlı ücret eşitsizliğine dikkat çekip farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla Kiğılı, özel üretim denim pantolonların ceplerini yüzde 20 oranında büyüterek “Eşitlik Cepte Başlar” manifestosunu işledi.

Manifestoda, “Biz eşit bir toplum yapısı için, eşit ücret ve eşit haklara inanıyoruz. Bu nedenle eşitlik cepte başlar diyor, aradaki ücret eşitsizliğine yüzde 20 daha büyük ceplerle dikkat çekiyoruz. Çünkü Kiğılı olarak her zaman kadın emeğine hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini savunuyor, bu nedenle ‘Aynı işe aynı ücret’ konusunda toplumsal farkındalığın artmasını hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kiğılı CEO’su Sena Suerdem, kadının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile ilgili şunları söyledi: “Kadın ve erkeğe eşit değer veren toplumlar daha güvenli ve sağlıklıdır. Türkiye’de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın temelinde derin köklere sahip önyargılar yer alıyor. Biz bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla bu önyargılarla mücadele etmeye ve eşitlik vurgusu yapmaya çalıştık. Çünkü Kiğılı olarak bizim kumaşımızda eşitlik var. Yıllardır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile eşitliğe dikkat çeken kampanyalar yürüttük. Bu yıl ise eşit bir toplum yapısı için, eşit ücret ve eşit haklara olan inancımızla cinsiyete bağlı ücret eşitsizliğini görünür kılacak bir kampanya ile farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Kadın emeğinin hep birlikte kalkınmanın anahtarı olduğunu biliyoruz. Bu düşünceyle, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile de iş birliği yapıyoruz. Daha eşit bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesine de destek

Marka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların yaşamlarını iyileştirmek ve güçlenme çabalarını desteklemek için çalışmalar yapan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile de bir iş birliğini duyurdu. Bu kapsamda KEDV’in desteklediği kadın kooperatifleri ve bireysel kadın üreticiler tarafından elle üretilen mendil ve bileklik modelleri Kiğılı mağazalarında satışa sunuldu.