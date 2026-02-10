Türkiye'nin zırh çeliği alanında dışa bağımlılığını ortadan kaldırma ve millileşme hedefi ile OYAK'ın şirketleri arasına kattığı Miilux OY, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ve Nurol Makina ile Türk savunma sanayii için güçlerini birleştirdi.

Savunma sanayiine katkı sağlayacak, global pazarda Türkiye'nin gücünü artıracak 'Miilux OY - FNSS - Nurol Makina Teknik İş Ortaklığı Protokolü' imza töreni, World Defense Show'da bugün gerçekleştirildi. FNSS'nin standında yapılan imza törenine taraf şirketlerin üst düzey yöneticileri ve ziyaretçiler katıldı.

Protokol kapsamında, FNSS ve Nurol Makina'nın üretimleri sırasında ihtiyaç duyacağı tüm zırh çeliği, Türkiye'nin önde gelen yerli zırh çeliği üreticilerinden Miilux OY'dan temin edilecek. Mevcut yurt içi ve yurt dışı projeler dikkate alınarak, talebin karşılanabilmesi amacıyla Miilux OY'un üretim hatlarına yönelik de yeni yatırımlar gerçekleştirilecek.

'Gelecek nesil savunma sanayii projelerine katkı sunacağız'

Protokol imza törenine katılan Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, 'FNSS ve Nurol Makina ile imzaladığımız bu teknik iş ortaklığı protokolü, Miilux OY Türkiye'nin savunma sanayiindeki uzun vadeli büyüme vizyonunun önemli bir parçasıdır. Bu iş birliğiyle, yalnızca mevcut projelere değil, gelecek nesil savunma sanayii projelerine de yüksek kalite standartlarımız ve teknik yetkinliğimizle katkı sunmayı hedefliyoruz' dedi.

Hedef yurt dışı ve yurt içinde stratejik ortaklıklar

Söz konusu iş birlikleriyle Türkiye'nin uluslararası prestijine katkı sağlayacak projelerde ana zırh çeliği tedarikçisi olacak Miilux OY'un, stratejik konumunun ve kurumsal itibarının önemli ölçüde güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu iş birliği ile aynı zamanda Miilux OY'un zırh çeliği alanındaki küresel yetkinliğinin, FNSS ve Nurol Makina'nın mühendislik ve platform kabiliyetleriyle bir araya getirilerek uluslararası pazarlarda güçlü ve sürdürülebilir bir savunma sanayii ekosistemi oluşturulması amaçlanıyor.