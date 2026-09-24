Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, "Yaşlılarda enfeksiyonlar her zaman klasik belirtilerle ortaya çıkmayabilir" uyarısında bulundu.

İki gün boyunca süren bilimsel buluşmada; ileri yaş grubunda sık rastlanan enfeksiyon türleri, sepsis tablosu, sağlık kuruluşlarında gelişen enfeksiyonların önüne geçilmesi, akılcı antibiyotik kullanımı, koruyucu aşılama ve enfeksiyon kontrol basamakları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Program çerçevesinde, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Simülasyon Merkezi bünyesindeki Sanal Hasta Simülatörü üzerinde gerçeği aratmayan bir sepsis senaryosu katılımcılara uygulamalı olarak aktarıldı.

"Küçük görünen değişiklikler enfeksiyon habercisi olabilir"

Yaşlı bireylerde enfeksiyon tablosunun gençlerden oldukça farklı seyredebileceğine işaret eden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İleri yaştaki bir hastada beklenen yüksek ateş veya lokal ağrı gibi klasik semptomlar gelişmeyebilir. Bunun yerine ani başlayan bir kafa karışıklığı ve dalgınlık, belirgin iştahsızlık, bitkinlik, sebepsiz düşmeler veya genel sağlık tablosundaki ani kırılmalar enfeksiyonun ilk sinyali olabilir. Bu sebeple yaşlı bireylerde önemsiz gibi duran en ufak davranışsal ve fiziksel değişimler bile ciddiyetle takip edilmelidir."

"Sepsiste dakikalar hayat kurtarır"

Sepsis tablosunda erken tanı ve hızlı müdahalenin hayati rol oynadığını belirten Prof. Dr. Ulu Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sepsis yönetiminde zamanla yarışılır. Tablonun erkenden fark edilerek uygun tedavi protokolünün vakit kaybetmeksizin başlatılması hastayı hayatta tutan en kritik faktördür. Yaşlı hastalarda tedavi şeması oluşturulurken hastanın mevcut kronik rahatsızlıkları, düzenli kullandığı ilaçlar ve beslenme dengesi mutlaka bir bütün olarak masaya yatırılmalıdır."

Toplantıda, enfeksiyonla mücadelenin yalnızca tedavi ayağından ibaret olmadığı, koruyucu hekimlik yaklaşımlarının da en az tedavi kadar vazgeçilmez olduğu ifade edildi. Yaşlı nüfusta riskleri en aza indirmek adına; mevsime ve yaşa uygun aşı takviminin uygulanması, titiz el hijyeni, yeterli ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların kontrol altında tutulmasının birincil öneme sahip olduğu kaydedildi.

Farklı tıbbi branşlardan çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının katıldığı sempozyum, bilgi ve saha tecrübelerinin paylaşılmasıyla tamamlandı.