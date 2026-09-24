Medical Park Tokat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Neşet Gümüşburun, kadınlarda idrar kaçırma türleri, tedavi alternatifleri ve cerrahi prosedürler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Her vakanın bıçak altına yatmayı gerektirmediğini vurgulayan Doç. Dr. Gümüşburun, yol haritasının öncelikle idrar kaçırmanın doğru tespit edilen tipine göre çizilmesinin önemine dikkat çekti.

"Her idrar kaçırma vakasında ameliyat ilk seçenek değildir"

Her şikayette hemen cerrahiye başvurulmadığını dile getiren Doç. Dr. Gümüşburun; kilo kontrolü sağlanması, kafein tüketiminin kısıtlanması, sıvı ve beslenme dengesinin kurulması, mesane eğitimi ve pelvik taban güçlendirme egzersizleri gibi yaşam tarzı düzenlemelerinin ilk basamakta büyük fayda sağladığını aktardı. Urge tipi kaçırmalarda gerekli görüldüğünde ilaç tedavisine başvurulduğunu belirten Doç. Dr. Gümüşburun, "Operasyon seçeneğini özellikle stres tipi kaçırmalarda ve kriterleri karşılayan uygun hastalarda gündeme alıyoruz. Bu yüzden tedaviye başlamadan önce şikâyetin hangi grupta yer aldığını netleştirmek şarttır" şeklinde konuştu.

Cerrahiye karar verilmeden önce hastanın klinik öyküsünün titizlikle incelendiğini söyleyen Gümüşburun, ayrıntılı jinekolojik muayene ve lüzum halinde uygulanacak ek testlerle problemin derecesinin ve tipinin belirlendiğini, tedavi protokolünün tamamen kişiye özel oluşturulduğunu kaydetti.

Sık başvurulan operasyonlar: TOT, TVT ve Burch

Stres tipi vakalarda askı yöntemlerinin yaygın biçimde tercih edildiğine işaret eden Doç. Dr. Gümüşburun, TOT ve TVT işlemlerinde idrar kanalının altına destek vazifesi gören özel bir bant yerleştirildiğini söyledi. Burch ameliyatında ise herhangi bir bant materyali kullanılmadan dikişlerle askı sağlandığını belirten Gümüşburun, hangi cerrahi metodun uygulanacağına hastanın genel sağlık durumu ve anatomik yapısına göre karar verildiğini ifade etti.

"Minimal kesilerle yapılan operasyonlardan sonra toparlanma hızlı oluyor"

TOT ve TVT gibi işlemlerin küçük kesilerle yapıldığını ve hastaların çoğunlukla kısa sürede rutin hayatlarına adapte olabildiğini belirten Doç. Dr. Gümüşburun, karın içerisinden gerçekleştirilen Burch operasyonundan sonraki dönemde ise ağır yük kaldırma, yoğun fiziksel aktivite ve cinsel ilişki konusunda belirli bir süre tedbirli davranılması gerektiğini söyledi.

Doğru endikasyon ve doğru cerrahi teknik eşleştiğinde başarı oranının oldukça yüksek seyrettiğini vurgulayan Doç. Dr. Gümüşburun, hastaların çok büyük bir kısmında şikayetlerin belirgin ölçüde gerilediğini ya da tamamen ortadan kalktığını ifade etti. Her cerrahide olduğu gibi kanama, enfeksiyon, geçici idrar boşaltma güçlüğü veya çok nadir olarak banda bağlı reaksiyon risklerinin bulunabileceğini ancak ağır komplikasyonlara oldukça seyrek rastlandığını belirtti.

"'Doğum yaptım, kaçırmam normal' algısı gerçeği yansıtmıyor"

İdrar kaçırma sorununun doğum yapmış kadınlarda ve ilerleyen yaşlarda daha yaygın görülmesine karşın bunun kabullenilmesi gereken doğal bir süreç olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Neşet Gümüşburun, günümüz tıp imkanları doğrultusunda hem ameliyatsız yöntemlerle hem de cerrahi adımlarla oldukça başarılı sonuçlar alındığını sözlerine ekledi.