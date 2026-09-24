Bağımsız Komite adına açıklama yapan İnegöl Ağır Vasıta temsilcisi İbrahim İçin, Turkuaz Liste’nin herhangi bir grubun değil, doğrudan ulaştırma sektörünün sesi olmayı hedeflediğini belirtti.

İbrahim İçin yaptığı açıklamada, “Bugün burada sadece bir listeyi tanıtmak için değil, Ulaştırma sektörünün sesi olmak için bir aradayız. Bizler taşımacılıktan turizme, otomotivden lojistiğe kadar sektörün farklı alanlarında emek veren, sahayı bilen ve sorunları yaşayan insanlarız” ifadelerini kullandı.

Turkuaz Liste olarak yola çıkarken hedeflerinin daha güçlü temsil, daha fazla iletişim ve sektörün sorunlarına yönelik daha fazla çözüm üretmek olduğunu belirten İçin, listenin bağımsız olduğunu vurguladı.

İçin, “Hiçbir grubun değil, sektörümüzün yanındayız. Bizler sektörümüzün sorunlarıyla mücadele etmek için buradayız” dedi.

İnegöl’ün üretim ve sanayisiyle büyüyen, dünyaya açılan önemli bir şehir olduğunu ifade eden İçin, ulaştırma sektörünün bu ekonomik yapının önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, sektör temsilcilerinin hak ettiği güçlü temsilin İTSO’ya taşınmasını amaçladıklarını söyledi.

“Desteğinize ve güveninize talibiz”

3 Ekim 2026 tarihinde yapılacak seçimlerde Ulaştırma Komitesi’nde güçlü bir temsil oluşturmak istediklerini belirten İbrahim İçin, sektör temsilcilerine destek çağrısında bulundu.

Turkuaz Liste’de şu isimler yer alıyor:

İnegöl Ağır Vasıta – İbrahim İçin

Yıldırım Kardeşler – Yusuf Yıldırım

Beyhan Grup Turizm – Eyüp Beyhan

Asıllı Lojistik – Hamdi Bal

Eslem Taşımacılık – Mustafa Çelik

Ferikoğulları Otomotiv – Hasan Ferik

İnegöl-Bursa Turizm Seyahat – Hüsnü Atik

Öz İnegöl Turizm – Yiğit Sercan Günay

Vezir LPG – Çetin Yorga

İnegöl Otomotiv – Metin Keskin

İnegöl Çözüm Otomotiv – Kağan Saltan

Vanlıya Mobil Sistemleri – Burak Özçiftçi

3FSOFA Nakliye İthalat – İbrahim Şükrü Ak

İnegöl SAK Ticaret – Yusuf Sak

İbrahim İçin açıklamasını, “03 Ekim’de Turkuaz Liste’de buluşmak dileğiyle. Teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” sözleriyle tamamladı.