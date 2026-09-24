Gülşan, tekrarlayan karın ağrılarının yalnızca beslenme düzenindeki aksamalara bağlanmaması gerektiğini ifade ederek, tablonun gerisinde yatan sindirim sistemi hastalıklarının da mutlaka araştırılması gerektiğini belirtti.

Çocukluk çağında karın ağrısının oldukça yaygın bir problem olduğunu aktaran Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Çocuklarda ortaya çıkan karın ağrılarının arkasında çok farklı nedenler yer alabilir. Okul dönemine geçişle birlikte değişen beslenme ve tuvalet alışkanlıkları, kabızlık, gaz sancısı ve şişkinlik gibi durumlar bu şikâyetleri tetikleyebilir. Bununla beraber enfeksiyonlar, reflü ve çölyak gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla tekrarlayan ve çocuğun rutin yaşam kalitesini düşüren ağrıların ihmal edilmemesi gerekir" dedi.

"Okulda tuvaleti ertelemek kronik kabızlığa zemin hazırlıyor"

Öğrencilerin okul ortamında tuvalet ihtiyacını baskılamasının sık karşılaşılan bir alışkanlık olduğunu belirten Uzm. Dr. Gülşan, bu durumun ilerleyen süreçte kabızlığa dönüştüğüne işaret ederek şunları söyledi:

"Çocuklar okul tuvaletlerini kullanmak istemeyebilir ya da ders ve teneffüs saatleri nedeniyle tuvalete gitmeyi öteleyebilir. Bunun üzerine gün içinde yetersiz su içilmesi ve lif yönünden fakir beslenme de eklenince kabızlık kaçınılmaz hale gelir. Kabızlık çeken çocuklarda karın ağrısı, şişkinlik hissi, iştah kaybı ve dışkılama anında zorlanma görülür. Bu sebeple çocukların okul saatlerinde bol sıvı alması, taze sebze, meyve ve lifli gıdalarla dengeli beslenmesi ve tuvalet gereksinimini asla ertelememesi büyük önem taşır."

"Ağrının niteliği ve ortaya çıkış zamanı teşhiste belirleyicidir"

Ebeveynlerin karın ağrısını takip ederken sürecin ayrıntılarını gözlemlemesi gerektiğini hatırlatan Gülşan, "Şikâyetin ne zaman başladığı, ne kadar devam ettiği, yemek saatleriyle veya tuvalete çıkma ile bağlantısı ve tabloya ateş, istifra, ishal, kabızlık veya kilo kaybı gibi semptomların eşlik edip etmediği hekim muayenesinde tanı koymayı kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.

Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı

Her karın ağrısının ağır bir hastalığa işaret etmediğini ancak bazı kırmızı bayraklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Meltem Gülşan, uzman değerlendirmesi gerektiren durumları şöyle sıraladı:

Şiddetli veya giderek yoğunlaşan karın ağrısı

Çocuğu gece uykusundan uyandıran sancılar

İnatçı ve tekrarlayan kusmalar

Dışkıda kan görülmesi

Nedeni açıklanamayan hızlı kilo kaybı

Uzun süren ishal veya kronikleşen kabızlık

Büyüme ve gelişme geriliği

Gülşan, uzun süre geçmeyen veya çocuğun eğitim hayatını ve günlük aktivitelerini sekteye uğratan durumlarda erken teşhisin, doğru tedavi planlaması açısından kritik olduğunu kaydetti.

"Sağlıklı bir dönem için kahvaltı, lifli beslenme ve hareket şart"

Anne babalara tavsiyelerde bulunan Uzm. Dr. Gülşan; çocukların güne mutlaka dengeli bir kahvaltıyla başlaması, öğün saatlerinin aksatılmaması ve okulda yeterli su tüketiminin sağlanması gerektiğini belirtti. Beslenme çantalarında hazır gıdalar yerine yaş grubuna uygun lif içeriği zengin yiyeceklere yer verilmesini öneren Gülşan, düzenli fiziksel aktivitenin de bağırsak hareketlerini desteklediğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukların başarılı ve konforlu bir okul süreci geçirebilmesi için sadece derslerine değil, beden sağlıklarına da özen göstermek gerekir. Düzenli beslenme alışkanlığı, yeterli sıvı tüketimi, hareketli bir günlük yaşam ve sağlıklı tuvalet rutini sindirim sistemi dengesini korumanın en temel anahtarıdır."