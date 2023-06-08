Kemal kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? İşte detaylar

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçimin ertesi günü "çok güvendiği birkaç isimle" yaptığı konuşmayı bugünkü köşe yazısında paylaştı.

Fatih Altaylı'nın kişisel internet sitesinde yer alan ifadelere göre bu görüşmede Kılıçdaroğlu'na şu soru soruldu:

"Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz! Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz?"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok" şeklinde cevap verdi.

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