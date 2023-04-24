Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ardahan'da vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Adaleti her yerde; tarlada, fabrikada arayacağız. Çalışan için de, ev kadını için de, sınava girenler için de her şey için adalet! Çünkü Yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz!

Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur, insan insandır, herkese hizmet edeceğiz.

Kul hakkı yemezseniz Ardahan'ı da kaldırırsınız Türkiye'yi de kalkındırırsın.

Mülakatı kaldırıp oraya da adaleti getireceğim. Sınavı kazanacak ve her biriniz göreve başlayacaksınız.

Ev kadınları, sizin sosyal güvenliğiniz yok primsiz aile destek sigortasını getireceğiz. Kimse kimseye muhtaç olmayacak. Devlet yanınızda olacak.

Dışardan et, canlı hayvan dışardan ne geliyorsa getiriyorlar. Bu ülkede yok mu? Hepsi yok mu var. Onlar beşli çeteye çalışıyor ben halka çalışacağım. 418 milyar doları akladılar. 418 milyar doları söke söke alacağım. Sanıyorlar ki 'Biz dışarı para götürdük, kimse görmez.' Bay Kemal görür ve o paranın tamamını getirip bu millete verir.

Ben sizden bir şey istiyorum. Kul hakkı yiyene oy vermeyin.

Ardahan söz, Sahra tüneli, Doğu ekspresi buraya gelecek. Bütün köylerde öğretmen, veteriner olacak. Hiç endişe etmeyin, tek görevim bu ülkeye huzur ve bereket gelmesi.

Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi yapacağız. Tarım ve hayvancılık bölgesi olacak. Bu bölge Kafkasların ve Orta Doğu'nun yıllık et ihtiyacını karşılayacak. 25 milyar dolarlık bir pazarın en güçlü aktörü olacağız. Bunu planladık. Söz verdiklerimin tamamını yapacağım. Bu bölgede kişi başı gelirin nasıl arttığını göreceksiniz.

Bu düzenin değişmesini istiyor musun? Bu haramı düzenin değişmesini istiyor musunuz? Her evde bereket olsun istiyor musunuz?

Sandığa giderken yanınızda birini götüreceksiniz. AK Parti'ye ya da MHP'ye oy vermiş birini götüreceksiniz. Söz mü? Ardahan benden de size söz söylediklerimin hepsini yapacağım.

Ardından, Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Babalarının malını dağıtıyorlardı, onlardan başka kimse yapamazdı ya... Kapı kapı dolaşıp, koli dağıtıp insanları incitiyorlardı. İnancımıza göre bir elin verdiğini diğer el görmeden yapıyoruz. Verdiğimiz kartı önümüzdeki günlerde 5-6 milyon Ankaralı kullanacak. Kimin yardım aldığını kimse anlamayacak.

Ankara'da 200 bin aileye 16-17 aydır et parası yatırıyoruz. O parayı başka yerde harcayamıyor. 2 yıldır 200 bin aileye 3'er aylık mühletlerle doğal gaz parası yatırdık. Hükümet Karadeniz doğal gazını, Mayıs ayını beklemiş. Mayıs ayında ne kadar yanar bilmem.

Nefret, ayrıştırıcı siyasetin sonu geldi. 6 parti yan yana geldi. Millet İttifakı dendiği zaman TV'ye çıkan 'Bunlar illet, bunlar zillet' diyorlar. Sanki biz uzaydan geldik veya düşmanız. Anlamıyoruz bu dil neyin nesi böyle. Halbuki biz seçimi kazanacağız asla ve asla zafer kazanmış olmayacağız, karşımızda düşman yok. Bugüne kadar ağzından Cumhur İttifakı'na, kendisine oy vermeyenlere tek bir incitici sözü olmayan CHP Genel Başkanı, 13. Cumhurbaşkanımız inşallah Çankaya Köşkü'ne oturacak ve bu ayrımcı dil bitecek."