İstanbul Fatih ilçesinde, Tarihi Topkapı Surları civarında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih ilçesinin Ulubatlı Hasan Kavşağı mevkisinde bulunan Tarihi Topkapı Surları yakınlarında vatandaşlar, bir erkek cesedi keşfetti. Hemen polis ekiplerine haber veren vatandaşlar, olayın bildirilmesi üzerine, polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Polis ve sağlık ekipleri, ceset üzerinde izlere dikkat çekti.

Olay yerindeki çalışmalar şu an için devam ediyor. Polis yetkilileri, olayın ayrıntılarını aydınlatmak için gerekli incelemeleri sürdürüyor.