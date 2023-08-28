Harvard Tıp Fakültesi'nin son araştırması, beslenme alışkanlıklarının kilo verme sürecine olan etkisini ortaya koyarak, akşam saatlerinde yemek yemenin kilo kontrolünde kritik bir faktör olduğunu gösterdi. Araştırma sonuçları, akşamüstü saat 17.00'den sonra yemek tüketmenin kilo verme sürecini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, erken saatlerde yemek yemenin daha olumlu sonuçlar sağladığını gözler önüne serdi.

Araştırmanın lideri Dr. Frank Scheer, yaptığı açıklamada, "Geç saatlerde yemek yemenin obezite riskini nasıl artırdığını incelemek istedik" dedi. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmada, akşam saatlerinde yemek yemenin leptin ve grelin hormonları üzerinde olumsuz etkiler yaratarak yeme isteğini artırdığı belirlendi. Araştırmanın bulgularına göre, akşam saatlerinde yemek yiyen bireylerin vücutları daha fazla yağ depolama eğilimi gösterdi.

Araştırmada, düzenli olarak saat 17.00'den önce yemek yiyen bireylerle saat 21.00'den sonra yemek yiyen bireyler arasında detaylı bir karşılaştırma yapıldı. Bu karşılaştırmada, erken saatlerde yemek yiyen katılımcıların açlık seviyelerinin yarı yarıya azaldığı gözlendi. Ayrıca, erken saatlerde yemek yiyen bireylerin daha az enerji harcadığı ve bu nedenle kilo verme sürecinde daha başarılı oldukları saptandı.

Dr. Scheer, araştırmanın Cell Metabolism dergisinde yayınlandığını belirterek, "Bu araştırma, geç saatlerde yemek yemenin erken saatlerde yemek yemekle kıyaslandığında nasıl farklı sonuçlara yol açtığını açıkça gösteriyor" dedi. Araştırma ekibi, akşamüstü saatlerinde kalori yakım hızının düşük olduğunu ve bu durumun kilo verme çabalarını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, erken saatlerde yemek yemenin hem açlık hissini daha kolay bastırdığını hem de kilo verme çabalarına destek sağladığını belirtti.

Uzmanlar, bu sonuçların bireylerin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguluyor. Geç saatlerde yemek yeme alışkanlığının kilo kontrolü üzerindeki olumsuz etkilerine karşı, erken saatlerde yemek yemenin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu belirten uzmanlar, bu şekilde daha etkili bir kilo verme süreci ve genel sağlık elde edilebileceğini öneriyor.