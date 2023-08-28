Ülkemizde bu yıl 30 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek süper dolunay için geri sayım başladı. Dünyaya en yakın olduğu gün, mavi renkte görülen dolunay, parlak ve büyük görünecek. Peki Mavi ay saat kaçta görülecek? İşte cevabı..



Süper dolunay olarak bilinen ancak 1946 yılından bu yana Mavi Ay adıyla anılan doğa olayı için Çarşamba günü gökyüzünü muhteşem bir renkle süsleyecek.



Mavi Ay’ın ortaya çıktığı günler bazı ülkeler için büyük önem arz ediyor. Bunlardan en bilineni Hindulara ait gelenek. Geleneğine göre, süper dolunay aile içinde ki kız ve erkek kardeşler için düzenlenen Raksha Bandhan veya Rakhi Purnima adı verilen özel bir festivale denk geliyor. Bu özel günde kız kardeşler, erkek kardeşlerine pamuklu bilezik olan "rakhi"yi takıp kurdukları özel bağla eğleniyorlar.

Mavi Ay dünya dışında başka bir gezegenden daha görülecek. Bilim dünyası Satürn gezegeninde süper dolunayın Çarşamba akşamı saat 03.42 gibi görüleceğini açıkladılar.



Süper dolunayın Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacağı açıklanırken, o saatte gökyüzüne bakanlar, mavi ayı en parlak ve büyük bir şekilde çıplak gözle görme şansı yakalayacak.